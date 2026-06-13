Cuaca Surabaya Hari ini, Cerah Hingga Berawan dan Berangin di Seluruh Kawasan
Sabtu, 13 Juni 2026 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (13/6).
Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Sorenya berawan di seluruh kawasan.
Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 17-18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
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