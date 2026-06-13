Cuaca Jawa Timur 13 Juni 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (13/6).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan dan Tuban. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Malang, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Malang, Ngawi, Pacitan, dan Ponorogo. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)