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Sepeda Motor Tercebur Proyek Drainase Margorejo Surabaya Tewaskan Seorang Lansia

Jumat, 12 Juni 2026 – 23:00 WIB
Sepeda Motor Tercebur Proyek Drainase Margorejo Surabaya Tewaskan Seorang Lansia - JPNN.com Jatim
Pengendara motor pasangan lanjut usia berinisial EP (65) dan LE (69) mengalami kecelakaan tunggal tercebur proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah atau di depan Plasa Marina, Jumat (12/6). Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengendara motor pasangan lanjut usia (lansia) berinisial EP (65) dan LE (69) mengalami kecelakaan tunggal tercebur ke dalam proyek saluran air di Jalan Margorejo Indah atau di depan Plasa Marina, Jumat (12/6).

Insiden yang terjadi pukul 19.55 WIB menyebab satu orang meninggal dunia, yakni berinisial LE.

Kabid Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan satu unit tim rescue diterjunkan untuk mengevakuasi korban.

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"Petugas tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan kendaraan Honda Supra 25 bernomor polisi L 5478 AAE," kata Rokhim.

Untuk kedua korban langsung dibawa ke RS Bhayangkara. Korban berinisial EP saat dievakuasi tidak sadarkan diri.

"Untuk korban berinisial LE dinyatakan meninggal dunia," katanya.

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Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui dan masih dalam penanganan pihak kepolisian.

Penanganan kejadian melibatkan DPKP Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, Dinas Perhubungan, Satpol PP Kota Surabaya, Posko Terpadu Jemursari, Ambulans RS Bhayangkara, PMI, serta Polsek Wonocolo. (mcr23/jpnn)

Pasutri lansia mengalami kecelakaan tunggal setelah motor yang dikendarai tercebur ke proyek saluran air di Margorejo Surabaya. Satu korban tewas.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   plaza marina kecelakaan motor plaza marina kecelakaan plaza marina kecelakaan terjun saluran air

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