Asia Pramulia Bagikan Dividen Rp1,75 Miliar, Pendapatan Kuartal I 2026 Naik 27 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Asia Pramulia Tbk (ASPR) membagikan dividen tunai final sebesar Rp1,75 miliar setelah membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025.

Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Mercure Hotel Grand Mirama Surabaya, Kamis (12/6).

PT Asia Pramulia Tbk merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik yang berdiri sejak 1991 dan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2025.

Perseroan memproduksi kemasan berbahan PET, PP, HDPE, dan LDPE yang digunakan berbagai sektor industri, mulai dari makanan, minuman, cat hingga kebutuhan kemasan lainnya.

Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk Ricky Winoto mengatakan perseroan terus menunjukkan pertumbuhan yang positif di tengah persaingan industri kemasan nasional.

Hingga kuartal pertama 2026, ASPR membukukan pendapatan sebesar Rp78,29 miliar atau tumbuh 27,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp3,03 miliar.

"Kami optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas produksi dan pengembangan pasar," kata Ricky Winoto.