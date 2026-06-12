Surabaya Jadi Pilot Project Perlinsos Digital, Verifikasi Bansos Cuma 15 Menit

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kota Surabaya resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital yang menjadi bagian dari transformasi layanan bantuan sosial (bansos) berbasis teknologi untuk mempercepat proses verifikasi penerima bantuan. Uji coba sistem tersebut digelar di Kelurahan Pakis, Jalan Dukuh Kupang Timur XX Nomor 791, Jumat (12/6).

Surabaya menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang terlibat dalam tahap piloting nasional, setelah sebelumnya dilakukan di Banyuwangi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico menjelaskan aplikasi Perlinsos Digital mengusung teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mempercepat proses penentuan kelayakan penerima bansos. Menurutnya, sistem ini mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini membutuhkan waktu cukup panjang.

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“Kalau proses manual yang lama, bisa sampai tiga bulan karena harus berjenjang dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga ke pusat. Dengan sistem digital ini, proses analisis dan keputusan kelayakan hanya memerlukan waktu sekitar 15 sampai 45 menit,” ujar Robben.

Dia menegaskan digitalisasi ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran dan mengurangi subjektivitas dalam proses verifikasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya menyebut transformasi ini merupakan upaya memperkuat tata kelola data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini bukan sekadar migrasi data ke sistem digital, tetapi perbaikan tata kelola untuk memastikan akurasi dan transparansi penyaluran bansos,” katanya.

Dia menjelaskan sistem Perlinsos Digital akan terintegrasi dengan berbagai basis data, mulai dari Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, Korlantas Polri, hingga BPJS untuk mempercepat proses verifikasi warga. Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Surabaya telah menyiapkan lebih dari 12.000 agen pendamping untuk membantu masyarakat dalam mengakses sistem baru tersebut.