Dirut BTN Ungkap 64 Persen Gen Z Indonesia Mengalami Stres Finansial

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan sebanyak 64 persen Gen Z Indonesia saat ini mengalami stres finansial. Kondisi tersebut memicu fenomena doom spending atau perilaku belanja impulsif akibat pesimisme terhadap kondisi masa depan.

Menurut Nixon, fenomena itu dipicu oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya biaya hidup, keinginan mencari kebahagiaan instan, hingga kebiasaan berutang secara impulsif.

"Gen Z sangat dipengaruhi influencer finansial, padahal hanya 28 persen yang rutin memverifikasi nasihat tersebut. Saya mengajak Gen Z menerapkan soft saving, yaitu tetap menabung sambil menyisihkan dana untuk kebahagiaan dan kesehatan mental," ungkap Nixon saat memberikan kuliah umum bertajuk Financial Glow Up for Gen Z kepada mahasiswa Universitas Airlangga (Unair), Kamis (12/6).

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Nixon juga menekankan pentingnya membangun kebiasaan keuangan yang sehat sejak dini, termasuk menempatkan tabungan dan investasi sebagai prioritas utama, bukan sekadar sisa dari pengeluaran konsumtif.

Menurut dia, generasi muda juga perlu memiliki dana darurat yang likuid dengan nilai ideal tiga hingga 12 kali pengeluaran bulanan. Sebagai dukungan terhadap kebutuhan digital generasi muda, BTN telah menghadirkan SuperApp Bale by BTN.

Hingga Mei 2026, aplikasi tersebut telah digunakan oleh 4,22 juta pengguna dengan total 51,5 juta transaksi senilai Rp55,45 triliun. Nasabah Bale by BTN didominasi generasi milenial sebesar 42,4 persen dan Gen Z sebanyak 37,7 persen.

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"Melalui literasi keuangan yang baik dan dukungan layanan digital yang inklusif, kami ingin menyiapkan generasi muda yang tidak hanya melek finansial, tetapi juga memiliki daya saing global," tutur Nixon.

BTN juga memperkuat komitmennya mendukung sektor pendidikan nasional melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Unair. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari transformasi BTN melalui strategi 'Beyond Mortgage', yakni memperluas peran perseroan sebagai mitra strategis yang hadir dalam berbagai ekosistem kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan tinggi.