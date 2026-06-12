Diduga Microsleep, Pengemudi Mobil Tewas Seusai Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan maut terjadi di KM 690+100 Jalur A ruas Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Kamis (11/6) sekitar pukul 22.00 WIB.

Sebuah mobil Honda City bernomor polisi S 1607 XB menabrak bagian belakang truk muatan jagung bernomor polisi AG 8548 UV yang melaju di jalur lambat.

Kanit 3 PJR Ditlantas Polda Jatim AKP Sudirman mengatakan truk yang dikemudikan Anwari melaju dari arah Nganjuk menuju Surabaya saat insiden terjadi.

"Tepat di belakangnya, mobil Honda City yang dikemudikan Gustap (33) warga Jombang, tiba-tiba menabrak truk tersebut," kata Sudirman.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, polisi menduga kecelakaan dipicu pengemudi Honda City yang mengalami microsleep atau tertidur sesaat saat berkendara.

"Setelah menabrak, posisi kedua kendaraan antara lajur lambat dan bahu jalan," jelasnya.

Benturan keras mengakibatkan bagian depan Honda City mengalami kerusakan parah. Nahas, Gustap meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang dideritanya.

Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta mengamankan arus lalu lintas agar tetap lancar. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. (mcr12/jpnn)