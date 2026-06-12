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Diduga Microsleep, Pengemudi Mobil Tewas Seusai Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:32 WIB
Diduga Microsleep, Pengemudi Mobil Tewas Seusai Tabrak Truk di Tol Jombang-Mojokerto - JPNN.com Jatim
Mobil Honda City bernopol S 1607 XB menabrak truk muatan jagung AG 8548 UV di KM 690+100 Jalur A ruas Tol Jombang-Mojokerto, Kamis (11/6) pukul 22.00 WIB. Foto: Dok PJR Ditlantas Polda Jatim

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Kecelakaan maut terjadi di KM 690+100 Jalur A ruas Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Kamis (11/6) sekitar pukul 22.00 WIB.

Sebuah mobil Honda City bernomor polisi S 1607 XB menabrak bagian belakang truk muatan jagung bernomor polisi AG 8548 UV yang melaju di jalur lambat.

Kanit 3 PJR Ditlantas Polda Jatim AKP Sudirman mengatakan truk yang dikemudikan Anwari melaju dari arah Nganjuk menuju Surabaya saat insiden terjadi.

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"Tepat di belakangnya, mobil Honda City yang dikemudikan Gustap (33) warga Jombang, tiba-tiba menabrak truk tersebut," kata Sudirman.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara sementara, polisi menduga kecelakaan dipicu pengemudi Honda City yang mengalami microsleep atau tertidur sesaat saat berkendara.

"Setelah menabrak, posisi kedua kendaraan  antara lajur lambat dan bahu jalan," jelasnya.

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Benturan keras mengakibatkan bagian depan Honda City mengalami kerusakan parah. Nahas, Gustap meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang dideritanya.

Petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta mengamankan arus lalu lintas agar tetap lancar.  Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani petugas untuk penyelidikan lebih lanjut. (mcr12/jpnn)

Pengemudi Honda City meninggal dunia seusai menabrak truk muatan jagung di Tol Jombang Mojokerto.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

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TAGS   kecelakaan tol mobil tabrak truk kecelakaan Tol Jombang Mojokerto kecelakaan mobil tabrak truk Tol Jombang-Mojokerto tol jomo

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