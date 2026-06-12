Kakek 86 Tahun Tewas dalam Kebakaran Rumah di Ngawi Saat Istri Keluar Membeli Makanan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Seorang lanjut usia bernama Siryono (86), warga Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran yang melanda rumahnya, Kamis (11/6) petang.

Korban ditemukan tewas di dalam rumah setelah kobaran api menghanguskan sebagian besar bangunan yang ditempatinya. Saat kejadian, Siryono diketahui sedang seorang diri di rumah karena istrinya, Ninuk Sri Suwarti (75), sedang keluar membeli makanan.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 17.30 WIB. Api yang muncul dari dalam rumah dengan cepat membesar dan melalap bangunan yang mayoritas berbahan kayu.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya memadamkan api menggunakan alat seadanya. Namun, derasnya kobaran api membuat upaya itu tidak mampu menghentikan penyebaran api.

Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Ngawi kemudian dikerahkan ke lokasi. Setelah melakukan pemadaman selama kurang lebih satu jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api.

Di tengah proses pemadaman, warga menyadari bahwa korban masih berada di dalam rumah. Namun kondisi bangunan yang sudah dipenuhi api membuat tidak seorang pun dapat masuk untuk melakukan penyelamatan.

Salah seorang warga Supriyadi, mengatakan saat dirinya tiba di lokasi, api sudah membesar dan membakar hampir seluruh bagian rumah.

“Ketika saya datang, api sudah besar. Warga berusaha membantu memadamkan dengan peralatan seadanya, tetapi tidak bisa masuk untuk menyelamatkan korban karena api terlalu besar,” ujarnya.