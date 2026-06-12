Chevrolet Spin Tabrak Truk Hino di Tol Solo-Ngawi, 6 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Tol Solo-Ngawi KM 559+300 A, tepatnya di wilayah Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jumat (12/6) pagi.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 06.05 WIB itu melibatkan sebuah mobil Chevrolet Spin bernomor polisi B-1936-BYJ dan truk Hino bernomor polisi B-9124-PYX.

Akibat kecelakaan tersebut, enam orang mengalami luka-luka. Satu korban dilaporkan mengalami luka berat, sedangkan lima lainnya mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Ngawi Iptu Hariyanto mengatakan kecelakaan bermula saat mobil Chevrolet Spin yang dikemudikan Wahyudi Muhammad (42) warga Jakarta Barat, melaju dari arah barat menuju timur.

Di depannya, melaju truk Hino yang dikemudikan Feri Kurniawan (30), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

"Setibanya di lokasi kejadian, mobil diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas di depannya sehingga terjadi tabrakan dengan truk Hino," kata Hariyanto.

Benturan keras membuat bagian depan mobil mengalami kerusakan parah.

Seluruh korban yang mengalami luka merupakan penumpang dan pengemudi Chevrolet Spin.