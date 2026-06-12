DP3APPKB Surabaya Dampingi Atlet Korban Pelecehan, Soroti Pentingnya Peran Ayah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya memberikan pendampingan kepada atlet Menembak Sasaran dan Berburu Seluruh Indonesia (Perbakin) yang diduga menjadi korban pelecehan oleh pelatihnya berinisial JL.

Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati menjelaskan bentuk pendampingan yang dilakukan adalah dengan mendengarkan seluruh cerita korban secara utuh.

Hasilnya, salah satu yang dapat dipetik adalah pentingnya peran seorang ayah.

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"Jadi, kami menyampaikan ke orang tua, bahwa menurut kami itu ada sosok yang hilang di korban ini. Karena bapaknya sibuk bekerja, jadi memang enggak terlalu dekat dengan anaknya," kata Ida, Jumat (12/6).

Kemudian, korban mendapatkan sosok yang memberikan perhatian, yakni JL. Kemudian dekat dengan terduga pelaku.

"Kami mengedukasi anak ini juga, bahwa yang dia lakukan itu keliru, kita juga mengedukasi orang tuanya juga untuk untuk menjalin komunikasi dengan anak itu. Peran ayah itu penting banget gitu," jelasnya.

Ida mengatakanckorban merasa menyesal dan kecewa. Orang yang dipercaya ternyata salah.

"Menyesal banget, dia enggak mengira kalau ternyata si pelaku yang dikagumi ini perangainya begitu gitu. Dia kecewa," ujarnya.