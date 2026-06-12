Jenazah Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Sungai Barata Jaya Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga kawasan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah pria yang mengapung di sungai depan Hotel Narita, Jalan Barata Jaya XVII, Jumat (12/6) pagi.

Laporan penemuan jenazah diterima petugas pada pukul 08.42 WIB. Tim BPBD Kota Surabaya tiba di lokasi sekitar delapan menit kemudian untuk melakukan penanganan awal bersama unsur terkait.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan saat petugas tiba di lokasi, kondisi jenazah masih mengapung di sungai.

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“Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi. Saat tiba, jenazah masih berada di tengah aliran sungai sehingga dilakukan pengamanan dan penanganan awal agar tidak hanyut,” kata Linda.

Jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekitar 40 tahun.

Saat ditemukan, korban mengenakan celana panjang hitam dan kaos jersey berwarna hitam dengan garis biru. Hingga proses evakuasi dilakukan, identitas korban masih belum diketahui.

Petugas kemudian mengikat jenazah ke tepi sungai sembari menunggu kedatangan Tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polrestabes Surabaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jenazah kami amankan terlebih dahulu di pinggir sungai sambil menunggu proses identifikasi oleh Tim Inafis. Setelah olah TKP selesai, korban dievakuasi menuju kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinas Sosial,” ujarnya.