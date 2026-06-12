JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jenazah Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Sungai Barata Jaya Surabaya

Jenazah Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Sungai Barata Jaya Surabaya

Jumat, 12 Juni 2026 – 18:30 WIB
Jenazah Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Sungai Barata Jaya Surabaya - JPNN.com Jatim
BPBD Kota Surabaya evakuasi jenazah yang ditemukan di sungai Jalan Barata Jaya. Foto: 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga kawasan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah pria yang mengapung di sungai depan Hotel Narita, Jalan Barata Jaya XVII, Jumat (12/6) pagi.

Laporan penemuan jenazah diterima petugas pada pukul 08.42 WIB. Tim BPBD Kota Surabaya tiba di lokasi sekitar delapan menit kemudian untuk melakukan penanganan awal bersama unsur terkait.

Kabid Kedaruratan dan Logistik (Darlog) BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan saat petugas tiba di lokasi, kondisi jenazah masih mengapung di sungai.

Baca Juga:

“Setelah menerima laporan, petugas langsung menuju lokasi. Saat tiba, jenazah masih berada di tengah aliran sungai sehingga dilakukan pengamanan dan penanganan awal agar tidak hanyut,” kata Linda.

Jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia sekitar 40 tahun.

Saat ditemukan, korban mengenakan celana panjang hitam dan kaos jersey berwarna hitam dengan garis biru. Hingga proses evakuasi dilakukan, identitas korban masih belum diketahui.

Baca Juga:

Petugas kemudian mengikat jenazah ke tepi sungai sembari menunggu kedatangan Tim Identifikasi Forensik (Inafis) Polrestabes Surabaya untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jenazah kami amankan terlebih dahulu di pinggir sungai sambil menunggu proses identifikasi oleh Tim Inafis. Setelah olah TKP selesai, korban dievakuasi menuju kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinas Sosial,” ujarnya.

Pria tanpa identitas ditemukan mengapung di sungai kawasan Barata Jaya Surabaya. Jenazah dievakuasi ke RSUD Dr Soetomo, polisi selidiki penyebabnya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPBD Kota Surabaya Penemuan jenazah surabaya Penemuan jenazah barata jaya penemuan jenazah di sungai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU