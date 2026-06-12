Luar Biasa, Dokter Muda UNAIR Ini Kantongi LoA dari 4 Kampus Top Dunia Sebelum Lulus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR).

Danial Habri Arsyi, dokter muda lulusan FK UNAIR mengantongi Letter of Acceptance (LoA) dari empat universitas terbaik dunia sekaligus lolos beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bahkan sebelum resmi menyandang gelar dokter.

Empat kampus bergengsi yang menerima Danial adalah Johns Hopkins University dan Columbia University di Amerika Serikat, serta London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) dan University College London (UCL) di Inggris.

Perjalanan akademik Danial dimulai sejak masa preklinik di FK UNAIR. Selain aktif berorganisasi, dia juga mulai terjun ke dunia penelitian sejak semester dua saat pandemi Covid-19 melanda.

Kesempatan itu datang ketika dia dipercaya membantu riset yang dipimpin Prof. Viskasari Pintoko Kalanjati. Berawal dari tugas administrasi, Danial kemudian berkembang hingga terlibat dalam analisis data dan penulisan ilmiah.

Kerja kerasnya berbuah manis. Saat semester lima, Danial berhasil menjadi penulis utama dalam jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus Q1.

Minatnya terhadap bidang kesehatan masyarakat semakin kuat setelah terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di Surabaya, Madura, hingga Bondowoso.

Untuk memperluas pengalaman internasional, Danial mengikuti sejumlah program pertukaran pelajar yang difasilitasi kampus.