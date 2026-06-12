Mahasiswa Unair Soroti Kondisi Ekonomi, Desak Pemerintah Jalankan 7 Rekomendasi Ahli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Kamis (11/6).



Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons terhadap kondisi perekonomian nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat. Massa juga mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh rekomendasi yang sebelumnya disampaikan sejumlah ahli ekonomi.



Peserta aksi memadati area depan Gedung FEB Unair sambil membawa poster dan spanduk. Mereka bergantian menyampaikan orasi sebelum membacakan pernyataan sikap bersama.



Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Unair Yeni Mafrukah mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.



"Kami ingin mengajak seluruh nafas-nafas ekonomi yang masih berpihak kepada cita-cita bangsa untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti tujuh desakan ahli ekonomi yang sudah disampaikan pada September 2025 lalu," kata Yeni.



Menurut dia, aksi tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya diikuti mahasiswa Unair.



"Yang hadir kami mengundang seluruh masyarakat dan mahasiswa Unair. Ada teman-teman dari Unair, BEM FEB Unesa, dan juga beberapa masyarakat sipil yang ikut bergabung menyuarakan pernyataan sikap pada hari ini," ujarnya.



Yeni menegaskan mahasiswa tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan ekonomi yang terjadi saat ini.