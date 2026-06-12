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Keluarga Ungkap Kondisi Terkini Atlet Korban Pelecehan Seksual Pelatih di Surabaya

Jumat, 12 Juni 2026 – 15:03 WIB
Keluarga Ungkap Kondisi Terkini Atlet Korban Pelecehan Seksual Pelatih di Surabaya - JPNN.com Jatim
Ilustrasi pelecehan seksual. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ayah atlet Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) di Surabaya JPZ mengungkap kondisi terkini putrinya yang diduga dilecehkan pelatihnya berinisial JL.

Saat ini, putrinya mengalami trauma berat. Atlet yang baru berusia 15 tahun itu bahkan trauma dengan olahraga menembak.

"Sudah enggak latihan lagi. Lihat lapangan sudah trauma. Dulu yang setiap hari melihat dan menyentuh alat yang digunakan latihan sekarang sudah enggak mau lagi.  Trauma dengan olahraga menembak," kata JPZ, Kamis (11/6).

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Meski demikian, JPZ menyebut anaknya tetap berusaha kuat sembari fokus untuk daftar sekolah SMA.

"Alhamdulilah kuat. Dia lebih berdiam diri di rumah. Fokus daftar SMA," katanya.

JPZ berharap pelaku pelecehan seksual kepada anaknya dihukum seberat-berat sesuai dengan hukum yang berlaku.

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"Harapan saya untuk pelaku, semoga dihukum seberat-beratnya, kalau bisa seumur hidup atau hukuman mati agar tidak ada lagi korban yang lain," harapnya.

Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya yang teregister dengan LP/B/1213/2026/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jatim.

Atlet Perbakin Surabaya mengalami trauma berat setelah diduga dilecehkan pelatihnya.
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TAGS   atlet perbakin korban pelecehan pelatih perbakin lecehkan atlet Atlet Perbakin atlet perbakin dilecehkan

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