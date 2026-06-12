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Izin BBWS Terbit, Jembatan Junjung Tulungagung Dibangun dengan Target Rampung 6 Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 – 12:37 WIB
Izin BBWS Terbit, Jembatan Junjung Tulungagung Dibangun dengan Target Rampung 6 Bulan - JPNN.com Jatim
Penampakan jembatan Junjung di Desa Junjung, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, Jawa Timur, yang rusak dan tidak dapat difungsikan sejak akhir 2024. ANTARA/Dokumentasi pribadi

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung segera merealisasikan pembangunan kembali Jembatan Junjung di Desa Junjung, Kecamatan Boyolangu, setelah seluruh perizinan dan proses pengadaan penyedia jasa rampung.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Erwin Novianto mengatakan proyek tersebut sebelumnya tertunda karena masih menunggu persetujuan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

"Perizinan dari BBWS sudah terbit sehingga tahapan pembangunan dapat segera dilaksanakan," kata Erwin, Kamis (11/6).

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Menurut dia, proses lelang pekerjaan juga telah selesai dan pemenang tender sudah ditetapkan.

Saat ini Pemkab Tulungagung tinggal menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai dasar dimulainya pekerjaan konstruksi.

Setelah SPK diterbitkan, kontraktor pelaksana dapat langsung melakukan mobilisasi alat, persiapan lokasi, hingga pengiriman material ke area proyek.

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Pemkab Tulungagung mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 miliar dari APBD untuk membangun kembali jembatan yang rusak sejak akhir 2024 tersebut.

Jembatan baru nantinya menggunakan konstruksi balok gerber tanpa pilar di tengah sungai.

Pemkab Tulungagung segera membangun kembali Jembatan Junjung di Kecamatan Boyolangu. Proyek senilai Rp7 miliar itu ditargetkan selesai dalam enam bulan.
Sumber Antara
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TAGS   jembatan junjung pembangunan jembatan Jembatan Junjung Boyolangu proyek Tulungagung infrastruktur Tulungagung

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