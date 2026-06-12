DPKP Surabaya Cetak 50 Komandan Damkar Bersertifikat Lewat Pelatihan FF2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 50 personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya mengikuti Pelatihan Firefighter (FF) Level 2 (FF2).

Program ini disiapkan untuk mencetak komandan lapangan yang memiliki sertifikasi kompetensi sekaligus memperkuat regenerasi pemimpin operasional damkar di Kota Pahlawan. Peserta pelatihan berasal dari berbagai rayon, unit rescue, dan bidang operasional DPKP Surabaya.

Mereka merupakan personel yang telah mengantongi sertifikasi Firefighter Level 1 (FF1), termasuk komandan regu (Danru) dan komandan tim (Danton) yang bertugas memimpin penanganan kebakaran maupun operasi penyelamatan.

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Kepala DPKP Surabaya Laksita Rini Sevriani mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi personel yang memegang peran pengambilan keputusan saat terjadi keadaan darurat.

“Komandan di lapangan tidak cukup hanya memiliki pengalaman dan keterampilan, tetapi juga harus memiliki sertifikasi kompetensi. Dengan begitu, mereka memiliki bekal yang lebih kuat dalam mengambil keputusan saat menghadapi situasi darurat,” kata Rini, Kamis (11/6).

Menurutnya, sertifikasi menjadi salah satu tolok ukur profesionalisme petugas sekaligus jaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Personel yang telah mengikuti pelatihan berjenjang dinilai memiliki pemahaman lebih komprehensif dalam menangani berbagai kondisi kedaruratan.

DPKP Surabaya juga mulai menyiapkan regenerasi melalui pengembangan program sertifikasi instruktur. Langkah itu dilakukan karena sejumlah personel senior akan memasuki masa purnatugas dalam beberapa tahun mendatang.