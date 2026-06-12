Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Berawan hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (12/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tirtoyudo, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.