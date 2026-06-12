Cuaca Jawa Timur 12 Juni 2026, Pagi-Sore Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (12/6).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Lamongan. Hujan ringa atau gerimis mengguyur Bangkalan, Gresik, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Lamongan masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)