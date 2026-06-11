HARRIS Bundaran Satelit Surabaya Hadirkan School Holiday Escape, Anak Dijamin Betah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut musim liburan sekolah, HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya menghadirkan program spesial bertajuk School Holiday Escape.

Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman staycation yang menyenangkan, edukatif, dan penuh kebersamaan bagi anak-anak maupun keluarga selama periode 14 Juni hingga 5 Juli 2026. Beragam aktivitas menarik telah disiapkan, mulai dari kelas menggambar dan melukis, lomba mewarnai, kelas memasak, hingga baby swimming class.

Marketing & Brand Manager HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya M. Daniyal Faqih mengatakan program tersebut dihadirkan untuk menciptakan pengalaman liburan yang lebih berkesan bagi keluarga.

"Kami ingin menghadirkan suasana liburan sekolah yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi seluruh keluarga. Melalui rangkaian aktivitas yang kami siapkan, kami berharap setiap keluarga dapat menciptakan kenangan indah bersama selama menginap di HARRIS Hotel & Conventions Bundaran Satelit Surabaya," ujar Daniyal.

Salah satu kegiatan unggulan adalah kelas menggambar dan melukis yang dipandu pelukis profesional Surabaya, Arianto. Kegiatan yang berlangsung setiap hari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengasah kemampuan menggambar, melukis, sekaligus meningkatkan kreativitas melalui berbagai teknik seni.

Selain itu, HARRIS juga menghadirkan Kids Cooking Class bertema Monster Pancake pada 14 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak membuat kreasi pancake unik dan menggemaskan bersama orang tua serta chef pastry hotel.

Dengan biaya pendaftaran Rp175 ribu, peserta akan mendapatkan Monster Pancake Creation, french fries, fruit tea, sertifikat, serta akses berenang bersama orang tua. Aktivitas lainnya adalah Lomba Mewarnai bersama Stabilo yang digelar pada 21 Juni 2026 pukul 15.00 hingga 17.00 WIB.

Peserta cukup membayar Rp100 ribu dan akan mendapatkan pensil warna serta snack. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik berupa uang tunai, voucher, piala, sertifikat, goodie bag, cooler bag, hingga produk Heavenly Donut.