Bulan Bung Karno, YPTA Surabaya Ajak Generasi Muda Menghidupkan Pancasila Lewat Fotografi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya terus berupaya menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif.

Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno 2026, Direktorat Sistem Informasi (DSI) YPTA Surabaya menggelar Seminar Fotografi Jurnalistik bertema Wajah Pancasila di Era Nasionalisme Modern sekaligus memberikan apresiasi kepada para pemenang lomba fotografi Pancasila dalam 1 Bingkai, Kamis (11/6).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Lantai 6 Untag Surabaya itu menghadirkan Ketua Pengurus YPTA Surabaya J Subekti dan fotografer jurnalistik Trisnadi Marjan sebagai narasumber.

Sekitar 200 peserta yang terdiri atas siswa SMP, SMA, mahasiswa, hingga masyarakat umum mengikuti kegiatan tersebut.

Direktur Sistem Informasi YPTA Surabaya Eko Halim Santoso mengatakan fotografi dipilih sebagai media peringatan Bulan Bung Karno karena dekat dengan kehidupan generasi muda saat ini.

"Acara ini kami hadirkan sebagai ruang belajar dan ruang berkarya sekaligus untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui fotografi," ujar Eko.

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Menurut dia, foto kini telah menjadi bahasa komunikasi yang sangat kuat karena mampu menyampaikan pesan, nilai, dan semangat kemanusiaan yang terkadang sulit dijelaskan melalui kata-kata.

"Foto yang baik bukan hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki makna, pesan, dan mampu menggerakkan kesadaran orang yang melihatnya," katanya.