Viral Grup Gay Beranggotakan Ribuan Orang di Gresik, LPBHNU Minta Pengawasan Ketat

jatim.jpnn.com, GRESIK - Kemunculan grup media sosial Facebook yang mengatasnamakan komunitas gay di Gresik menjadi sorotan publik. Grup tersebut diketahui memiliki jumlah anggota cukup besar.

Terdapat dua grup gay di Facebook yang diikuti ratusan hingga ribuan orang. Pertama grup Gresik Gay Bebas dengan 919 anggota.

Kemudian ada grup Gay Gresik yang diikuti 5.574 anggota. Pembahasan di grup tersebut berisikan hubungan sesama jenis laki-laki.

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Temuan tersebut mendapat perhatian dari Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Gresik Al Ushudi. Menurutnya, keberadaan grup yang dapat diakses secara luas melalui media sosial perlu menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi diakses oleh kalangan anak dan remaja.

"Situasi ini perlu diantisipasi. Konten yang beredar di media sosial dapat diakses berbagai kalangan sehingga dibutuhkan langkah pengawasan dan pencegahan," ujar Al Ushudi, Kamis (11/6).

Dia menilai instansi terkait perlu mengambil langkah tegas dan melakukan kajian terhadap aktivitas yang berlangsung di dalam grup tersebut, terutama apabila ditemukan konten yang mengandung unsur pornografi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

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“Regulasi pidana maupun aturan mengenai penyebaran konten pornografi dapat menjadi dasar dalam menindak pelanggaran apabila ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan hukum,” kata dia.

Terpisah, Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menelaah lebih lanjut informasi yang beredar mengenai grup tersebut.