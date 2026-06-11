Wismilak Raih Rekor MURI lewat Kretek Slim Klik Pertama di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wismilak menegaskan komitmennya dalam menghadirkan inovasi melalui peluncuran Wismilak Kretek Slim Klik (WKSK).

Produk tersebut diklaim sebagai kretek klik pertama di Indonesia yang telah memperoleh perlindungan paten. Inovasi itu sekaligus mengantarkan Wismilak meraih pengakuan dari MURI.

Melalui WKSK, Wismilak menghadirkan pengalaman baru pada kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan teknologi capsulated flavor yang disebut menjadi yang pertama di Indonesia.

Direktur Wismilak Krisna Tanimihardja mengatakan inovasi merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan perusahaan dalam menjawab perubahan tren dan preferensi konsumen.

"Hadirnya Wismilak Kretek Slim Klik merupakan komitmen perusahaan dalam memperkuat nilai usaha melalui inovasi produk serta aktif merespons tren pasar," ujar Krisna.

Menurut dia, pasar saat ini terus berkembang, terutama pada produk yang menawarkan diferensiasi rasa dan pengalaman baru bagi konsumen.

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"Wismilak mengamati tren dan preferensi pasar yang sangat dinamis dalam beberapa tahun terakhir, terutama terhadap produk dengan diferensiasi rasa maupun teknologi yang memberikan pengalaman berbeda," katanya.

Krisna menilai segmen SKT masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar.