Harga Anjlok Rp1.000 per Kg, Petani Jember Bagikan 2 Kuintal Timun Gratis ke Warga

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sejumlah petani di Kabupaten Jember membagikan dua kuintal timun secara gratis kepada warga di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dan Kantor DPRD setempat, Rabu (10/6).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas anjloknya harga timun di tingkat petani yang saat ini hanya berkisar Rp1.000 per kilogram.

Koordinator aksi, Jumantoro mengatakan harga jual tersebut tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani selama masa tanam.

"Kami membagi-bagikan timun secara gratis karena harga timun di tingkat petani cukup rendah yakni Rp1.000 per kilogram, sehingga daripada rugi kalau dijual, maka dibagikan kepada warga agar rakyat senang," kata Jumantoro.

Menurut dia, harga ideal timun di tingkat petani berada pada kisaran Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram agar petani masih memperoleh keuntungan yang layak.

Sebab, biaya produksi budidaya timun tergolong tinggi, mulai dari kebutuhan plastik mulsa, benih, hingga pupuk nonsubsidi yang harganya terus meningkat.

"Petani hortikultura sayuran tidak mendapat alokasi pupuk subsidi seperti petani padi, harga pupuk berkisar Rp300 ribu hingga Rp700 ribu per kemasan, tergantung jenis pupuknya. Biaya produksi menanam timun per hektare berkisar Rp40 juta hingga Rp45 juta," ungkapnya.

Dia menjelaskan petani hortikultura hingga saat ini belum mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi seperti yang diterima petani padi.