Cuaca Jawa Timur 11 Juni 2026, Siang Sampai Malam Sejumlah Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (11/6).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya Sumenep hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Pamekasan dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Pamekasan dan Sumenep. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)