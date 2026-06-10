Demo BI, Mahasiswa Cipayung Plus Jatim Desak Gubernur Bank Indonesia Dicopot

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (10/6).

Aksi yang berlangsung sejak siang itu sempat diwarnai pembakaran ban dan blokade sebagian ruas Jalan Pahlawan. Massa menuntut perwakilan Bank Indonesia menemui mereka untuk menerima aspirasi yang disampaikan.

Aparat kepolisian yang berjaga langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) guna mengantisipasi situasi berkembang lebih jauh.

Tak lama kemudian, perwakilan Bank Indonesia akhirnya menemui massa aksi dan menerima tuntutan mahasiswa. Namun, pihak BI tidak memberikan keterangan kepada awak media.

Koordinator Lapangan Aksi M Ivan Akiedozawa mengatakan demonstrasi tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran mahasiswa terhadap kondisi perekonomian nasional.

Menurut dia, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kami turun untuk menyuarakan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi yang kami nilai perlu mendapat perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat," kata Ivan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memiliki dampak terhadap kondisi fiskal nasional.