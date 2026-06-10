Jemaah Haji yang Sempat Mendarat Darurat di Oman Tiba di Tanah dengan Air Selamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pesawat jemaah haji Debarkasi Surabaya kelompok terbang (kloter) 30 sempat yang sempay mendarat darurat di Bandara Muskat, Oman karena masalah teknin, Senin (8/6) kini sudah tiba di tanah air, Rabu (10/6).

Seluruh jemaah yang berasal dari Lamongan dan Tuban tiba dalam kondisi selamat.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Surabaya, As'adul Anam menjelaskan pesawat yang ditumpangi jemaah mengalami trouble beberapa saat setelah terbang dari Jeddah, Arab Saudi. Akibatnya, pesawat harus mendarat darurat di Muskat, Moscow.

"Jadi, setelah terbang dari Jeddah kemudian technical landing di Muslat, kemudian sudah terbang selama 2 jam balik lagi. Sehingga hampir ada 8 jam yang menjadi pertanyaan jemaah kenapa kok sampai 18 jam sudah balik lagi," ujar Anam, Rabu (10/6).

Anam memastikan selama di Moscow, jemaah haji dijamin seluruh kebutuhannya. Mulai dari hotel hingga makan telah ditanggung maskapai.

"Jemaah juga diletakkan di hotel bintang lima. Kemudian makan juga dipenuhi,bahkan makanannya cenderung bernuansa Eropa seperti itu,tetapi kalau siang sama malam masih bisa dipilih dan sesuai," jelasnya.

Setelah menginap satu malam di Moscow, rombongan jemaah kemudian bertolak kembali Tanah Air. Mereka pun sudah tiba ke Tanah Air dengan selamat pada Selasa (9/6) pagi tadi.

"Betul semalam landing di Surabaya," pungkas dia. (mcr23/jpnn)