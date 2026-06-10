JCI Indonesia Leadership Academy 2026 Cetak Pemimpin Tangguh dan Visioner

jatim.jpnn.com, SURABAYA - JCI East Java sukses menyelenggarakan JCI Indonesia Leadership Academy 2026, program pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada transformasi diri dan penguatan karakter.

Kegiatan yang menjadi agenda tahunan JCI Indonesia tersebut mempertemukan anggota dan pengurus dari 17 chapter JCI di seluruh Indonesia.

Selama empat hari, para peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai organisasi dan kepemimpinan, tetapi juga diajak mengenali potensi, nilai, serta area pengembangan diri masing-masing.

Pendekatan tersebut dirancang untuk membentuk pemimpin yang mampu memimpin dengan kesadaran, integritas, dan tujuan yang jelas, bukan sekadar mengandalkan jabatan formal.

Project Director JCI Indonesia Leadership Academy 2026 Haryo Joyosentoso mengatakan tujuan utama program tersebut adalah menciptakan dampak berkelanjutan melalui pengembangan karakter para pemimpin muda.

"Pemahaman tentang sejarah dan struktur organisasi memang penting, tetapi itu saja tidak cukup untuk membentuk pemimpin yang visioner. Melalui akademi ini, kami mengajak peserta memahami diri mereka lebih dalam agar mampu memimpin dengan lebih baik," kata Haryo, Rabu (10/6).

Untuk mendukung tujuan tersebut, penyelenggara mengintegrasikan konsep Four Area of Opportunities milik JCI ke dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bersifat praktis.

Pengembangan individu dilakukan melalui sesi refleksi dan penguatan karakter, sedangkan aspek bisnis dan kewirausahaan diwujudkan melalui kunjungan perusahaan serta pembahasan studi kasus profesional.