UnnoFest Vol. 8 Ubaya Hadirkan 100 Usaha Kreatif Mahasiswa dan Aksi Tanam Mangrove

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Surabaya (Ubaya) kembali menggelar Ubaya InnovAction Fest (UnnoFest) Vol. 8 pada 8-10 Juni 2026 di Plaza Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE), Kampus Ubaya Tenggilis.

Ajang yang disebut sebagai bazar kewirausahaan mahasiswa terbesar di Surabaya itu menghadirkan lebih dari 100 usaha kreatif mahasiswa yang bergerak di bidang makanan dan minuman, perawatan tubuh, kerajinan tangan, hiburan, hingga seni.

Mengusung tema Motion, UnnoFest Vol. 8 mendorong mahasiswa untuk berani mengambil langkah kecil yang mampu menciptakan dampak positif bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Ketua UnnoFest Vol. 8 Dr Prita Ayu Kusumawardhany mengatakan semangat tersebut sejalan dengan slogan kegiatan tahun ini, yakni One Step, One Impact.

"UnnoFest memupuk keberanian para mahasiswa untuk berani mengambil langkah kecil dalam situasi apa pun karena pasti ada dampak positif yang dihasilkan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan," kata Prita.

Untuk memperluas dampak sosial, UnnoFest Vol. 8 juga menghadirkan Unno Virtual Eco Run, yakni kegiatan lari dengan kategori jarak tiga dan lima kilometer yang dapat dilakukan peserta secara mandiri.

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Keuntungan dari kegiatan tersebut akan didonasikan untuk program penanaman mangrove di kawasan pesisir.

"Pada UnnoFest kali ini, kami tidak hanya menggerakkan aspek bisnis dan ekonomi melalui ide kreatif mahasiswa, tetapi juga menumbuhkan kepedulian untuk melakukan kegiatan yang memberi manfaat bagi sosial dan lingkungan," ujarnya.