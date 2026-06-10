Pelatih di Surabaya yang Diduga Lecehkan Atlet Saat Latihan Dinonaktifkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pelatih menembak dan berburu yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan seksual kepada atlet binaanya telah dinonaktifkan dari kepungurusan Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Surabaya.

Sebelumnya, kasus ini mencuat melalui unggahan instagram @viralforjusticecom.

Dalam postinganya tersebut, korban menjelaskan kronologi dugaan pelecehan melalui tulisan tangan.

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Ketua Umum KONI Surabaya Arderio Hukom menjelaskan untuk mendukung penyelidikan ini, terduga pelaku telah dinonaktifkan dari kepengurusan.

"Terduga ini sudah dinonaktifkan dari kepengurusan Perbakin Surabaya," kata Arderio dikonfirmasi, Rabu (10/6).

Arderio menjelaskan bahwa terduga pelaku ini sebenarnya bukan pelatih, tetapi pengurus sehingga juga bisa melatih para atlet.

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"Kenapa saya bilang bukan pelatih, karena terduga pelaku belum mengantongi surat keputusan pelatih pusat latihan cabang," katanya.

Begitupun dengan terduga korban, dia juga belum resmi menjadi atlet Surabaya.