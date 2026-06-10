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Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Mira Tabrak Pikap hingga Hantam Pohon di Ngawi

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:32 WIB
Diduga Kurang Konsentrasi, Bus Mira Tabrak Pikap hingga Hantam Pohon di Ngawi - JPNN.com Jatim
Kondisi pikap seusai ditabrak bus Mira di Raya Ngawi–Geneng Km 3-4, tepatnya di wilayah Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Rabu (10/6) sekitar pukul 05.00 WIB. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi–Geneng Km 3-4, tepatnya di wilayah Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Rabu (10/6) sekitar pukul 05.00 WIB.

Sebuah Bus PO Mira menabrak mobil pikap Daihatsu Gran Max yang mengangkut sembilan penumpang. Akibat kejadian itu, 10 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Ngawi Iptu Agus Hariyanto menjelaskan kecelakaan melibatkan Bus Mira bernomor polisi S 7257 US yang dikemudikan Noga Pratama (28) warga Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk.

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Di depan bus tersebut melaju Daihatsu Gran Max AE 8426 NR yang dikemudikan Suyono (47) warga Desa Banjaransari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, dengan membawa sembilan penumpang.

“Pengemudi Bus Mira diduga kurang memperhatikan kondisi arus lalu lintas di depannya sehingga menabrak bagian belakang Daihatsu Gran Max yang melaju searah,” kata Agus.

Benturan tersebut membuat mobil pikap terdorong hingga oleng dan menghantam pohon di tepi jalan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat kerasnya tabrakan.

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Menurut Agus, seluruh korban merupakan pengemudi dan penumpang Gran Max. Mereka mengalami berbagai luka, mulai dari memar, nyeri pada sejumlah bagian tubuh hingga luka robek.

Salah satu korban, Puji Astuti, mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Bus Mira menabrak pikap berisi 10 orang di Ngawi. Seluruh penumpang terluka, satu korban mengalami penurunan kesadaran dan dirawat intensif
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TAGS   Ngawi kecelakaan lalu lintas kecelakaan Ngawi bus tabrak pikap ngawi bus tabrak pikap

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