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Perkuat Wisata Edukasi, STB Gandeng Muhammadiyah Jatim Kirim Ratusan Siswa ke Singapura

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:10 WIB
Perkuat Wisata Edukasi, STB Gandeng Muhammadiyah Jatim Kirim Ratusan Siswa ke Singapura - JPNN.com Jatim
Singapore Tourism Board menggandeng Muhammadiyah Jawa Timur untuk menghadirkan program wisata edukasi ke Singapura bagi sedikitnya 500 siswa selama satu tahun ke depan. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Singapore Tourism Board (STB) Indonesia menjalin kemitraan perdana dengan Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal (Dikdasmen) Muhammadiyah Jawa Timur untuk mendorong pertumbuhan wisata edukasi dari Jawa Timur ke Singapura.

Kerja sama yang berlangsung selama satu tahun tersebut juga melibatkan PT Universal Solusi Edukasi sebagai mitra pelaksana program. Melalui kolaborasi ini, sedikitnya 500 siswa dari sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Timur ditargetkan mengikuti program Overseas Student Trips ke Singapura.

Program tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar lintas negara yang terstruktur sekaligus memperluas wawasan siswa melalui paparan terhadap sistem pendidikan, inovasi, dan lingkungan global.

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Area Director Singapore Tourism Board Indonesia (Surabaya), Lim Si Ting, mengatakan pihaknya menyambut baik kolaborasi perdana tersebut.

"Kami sangat antusias menyambut kolaborasi perdana ini bersama Muhammadiyah Jawa Timur dan Universal Solusi Edukasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat memperkenalkan beragam pengalaman pembelajaran yang edukatif dan inspiratif yang ditawarkan di Singapura," kata Lim Si Ting, Rabu (10/6).

Menurut dia, Singapura memiliki keunggulan sebagai destinasi wisata edukasi karena aman, mudah diakses, memiliki konektivitas yang baik, serta menawarkan berbagai program pembelajaran berkualitas bagi pelajar internasional.

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Ketua Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal Muhammadiyah Jawa Timur Prof. Dr. Khozin mengatakan pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman yang mampu memperluas wawasan peserta didik.

"Singapura merupakan destinasi yang selaras dengan visi pendidikan Muhammadiyah karena menawarkan lingkungan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, kedisiplinan, serta perspektif global," ujarnya.

Singapore Tourism Board menggandeng Muhammadiyah Jawa Timur untuk menghadirkan program wisata edukasi ke Singapura bagi sedikitnya 500 siswa setahun.
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TAGS   Singapore Tourism Board wisata edukasi Singapura student trip Singapura pendidikan internasional STB Indonesia Overseas Student Trips berita pendidikan

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