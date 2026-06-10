DJKN Jatim dan BRI Gelar Gebyar Lelang Indonesia, Pamerkan 19 Artefak Meteorit Langka

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi strategis dengan BRI Region 12 Surabaya dan BRI Region 13 Malang melalui penyelenggaraan Gebyar Lelang Indonesia bertema Auction Energy for Recovery.

Kegiatan yang digelar di BRI Tower Surabaya, Rabu (10/6), itu menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan lelang sebagai instrumen pemulihan ekonomi sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terkait pemanfaatan aset.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono, Pgs Region CEO BRI Region 12 Surabaya Tri Prasetyo Hadi Nugroho, serta Region CEO BRI Region 13 Malang Arie Wibowo.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur Arik Hariyono mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi lelang dan memperluas pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan aset.

"Melalui tema Auction Energy for Recovery, kami membawa semangat Energi Baru, Lelang Tumbuh, Pemulihan Dimulai. Kolaborasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata untuk memacu pencapaian hasil lelang yang lebih tinggi melalui pilihan aset-aset terbaik untuk masa depan," ujar Arik.

Salah satu agenda yang menjadi daya tarik utama adalah pameran 19 artefak meteorit bertajuk 'Mahkota dari Langit'.

Pameran tersebut menampilkan koleksi artefak langka berkelas dunia berupa mahkota serta meja dan kursi yang terbuat dari material meteorit.

Jumlah 19 artefak yang dipamerkan memiliki makna simbolis sebagai penanda perjalanan 118 tahun Lelang Indonesia.