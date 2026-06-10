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Kecelakaan Maut di Ampel Surabaya, Perempuan 57 Tahun Tewas di Lokasi

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:37 WIB
Kecelakaan Maut di Ampel Surabaya, Perempuan 57 Tahun Tewas di Lokasi - JPNN.com Jatim
Petugas gabungan saat mengevakuasi korban kecelakaan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 1, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (10/6) pagi. Foto: Dok. BPBD Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda No 1, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya, Rabu (10/6) pagi.

Insiden tersebut mengakibatkan seorang perempuan meninggal dunia dan satu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pada pukul 06.23 WIB dan petugas tiba di lokasi sekitar tujuh menit kemudian.

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“Petugas tiba di lokasi dan mendapati korban berada di tengah jalan, kemudian langsung melakukan penanganan sesuai kondisi masing-masing korban,” ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, korban meninggal dunia berinisial S (57) perempuan warga Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengendara sepeda motor Honda Vario berinisial J (88) warga Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan mengalami luka pada bagian kaki serta luka robek di mulut dalam kondisi sadar.

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Selain itu, pengemudi truk berinisial DP (37) warga Sememi Jaya, Kecamatan Benowo, Surabaya dilaporkan selamat dan hanya mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya, PMI Kota Surabaya, Tim Gerak Cepat (TGC) Utara, Posko Terpadu Utara, Polsek Semampir, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak segera melakukan penanganan di lokasi.

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Sultan Iskandar Muda, Semampir, Surabaya. Seorang perempuan meninggal dunia di lokasi.
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TAGS   kecelakaan lalu lintas kecelakaan maut kecelakaan surabaya perempuan tewas kecelakaan BPBD Surabaya

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