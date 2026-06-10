JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Greenhouse Melon Binaan Pertagas di Sidoarjo Panen 1,7 Ton, Omset Tembus Rp51 Juta

Greenhouse Melon Binaan Pertagas di Sidoarjo Panen 1,7 Ton, Omset Tembus Rp51 Juta

Rabu, 10 Juni 2026 – 13:08 WIB
Greenhouse Melon Binaan Pertagas di Sidoarjo Panen 1,7 Ton, Omset Tembus Rp51 Juta - JPNN.com Jatim
Program CSR Pertagas melalui Greenhouse Melon di Desa Ganggangpanjang, Sidoarjo, berhasil menghasilkan 1,7 ton melon dengan potensi omset mencapai Rp51 juta. Foto: Dok. Pertagas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina Gas (Pertagas) melalui Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui Program CSR Cakra Sembada, Pertagas OEJA menghadiri Panen Raya Greenhouse Melon yang digelar di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/6).

Greenhouse Melon yang dikelola BUMDes Jaya Raya tersebut menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan ekonomi lokal.

Baca Juga:

Pada musim tanam kali ini, BUMDes Jaya Raya berhasil memanen sekitar 1,7 ton melon dengan rata-rata bobot buah mencapai 1,8 hingga 2,5 kilogram per buah.

Dengan harga jual sekitar Rp30 ribu per kilogram, hasil panen tersebut berpotensi menghasilkan omset hingga Rp51 juta.

Panen raya itu dihadiri Camat Tanggulangin Arie Prabowo, Manager Pertagas OEJA Dimas Satya Kartika Brata, pengurus BUMDes Jaya Raya, serta masyarakat setempat.

Baca Juga:

Camat Tanggulangin Arie Prabowo mengapresiasi keberhasilan program yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Greenhouse Melon Ganggangpanjang memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya sentra budidaya melon modern di Kecamatan Tanggulangin.

Program CSR Pertagas melalui Greenhouse Melon di Desa Ganggangpanjang, Sidoarjo, berhasil menghasilkan 1,7 ton melon dengan potensi omset mencapai Rp51 juta.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pertagas CSR Pertagas Greeenhouse Melon Pertagas greenhouse melon Sidoarjo ketahanan pangan panen melon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU