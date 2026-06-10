Greenhouse Melon Binaan Pertagas di Sidoarjo Panen 1,7 Ton, Omset Tembus Rp51 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Pertamina Gas (Pertagas) melalui Pertamina Gas Operation East Java Area (OEJA) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Melalui Program CSR Cakra Sembada, Pertagas OEJA menghadiri Panen Raya Greenhouse Melon yang digelar di Desa Ganggangpanjang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (10/6).

Greenhouse Melon yang dikelola BUMDes Jaya Raya tersebut menjadi salah satu program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan ekonomi lokal.

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Pada musim tanam kali ini, BUMDes Jaya Raya berhasil memanen sekitar 1,7 ton melon dengan rata-rata bobot buah mencapai 1,8 hingga 2,5 kilogram per buah.

Dengan harga jual sekitar Rp30 ribu per kilogram, hasil panen tersebut berpotensi menghasilkan omset hingga Rp51 juta.

Panen raya itu dihadiri Camat Tanggulangin Arie Prabowo, Manager Pertagas OEJA Dimas Satya Kartika Brata, pengurus BUMDes Jaya Raya, serta masyarakat setempat.

Camat Tanggulangin Arie Prabowo mengapresiasi keberhasilan program yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, Greenhouse Melon Ganggangpanjang memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya sentra budidaya melon modern di Kecamatan Tanggulangin.