BLES Catat Laba Rp84.11 M di 2025, Fundamental Perusahaan Makin Solid

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES), produsen bata ringan merek Blesscon dan Superiore Block, mencatat kinerja positif sepanjang tahun buku 2025.

Di tengah kondisi industri bahan bangunan yang masih menantang, perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan sekaligus memperkuat fundamental bisnisnya.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan RUPS-LB, manajemen memaparkan bahwa penjualan bersih BLES mencapai Rp1,50 triliun pada 2025, meningkat dari Rp1,46 triliun pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini ditopang stabilnya permintaan pasar serta optimalisasi distribusi dan kapasitas produksi.

“Pertumbuhan penjualan yang berhasil kami catatkan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fundamental bisnis Perseroan tetap kuat. Kami terus berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas produksi, serta penguatan jaringan distribusi agar dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan maupun pemegang saham,” ujar Direktur Keuangan PT Superior Prima Sukses Tbk Andrew saat RUPS, Selasa (9/6).

Dari sisi profitabilitas, perseroan mencatat laba bruto sebesar Rp388,94 miliar dan laba tahun berjalan sebesar Rp84,11 miliar, dengan laba per saham dasar sebesar Rp9,44.

Meski terjadi penyesuaian akibat kenaikan biaya produksi dan beban keuangan seiring ekspansi, kinerja operasional dinilai tetap stabil.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi juga tercatat kuat di level Rp236,34 miliar, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari bisnis inti secara konsisten.