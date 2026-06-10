Parkir Nontunai Surabaya Makin Luas, Jumlah Jukir Digital Capai 926 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat transformasi layanan parkir dari sistem tunai menuju nontunai.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perparkiran.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan digitalisasi parkir menjadi strategi penting dalam mewujudkan tata kelola parkir yang lebih modern.

"Upaya ini tidak hanya ditandai dengan bertambahnya jumlah petugas parkir yang menerapkan sistem pembayaran nontunai, tetapi juga dengan perluasan cakupan layanan ke sejumlah ruas jalan baru di berbagai kawasan kota," kata Trio, Selasa (9/6).

Hingga 8 Juni 2026, jumlah juru parkir (jukir) yang telah menerapkan sistem pembayaran nontunai mencapai 926 orang.

Jumlah tersebut meningkat dibanding sebelumnya yang tercatat sebanyak 819 petugas.

"Penambahan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya untuk menghadirkan sistem perparkiran yang lebih modern, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung percepatan digitalisasi layanan publik," tuturnya.

Menurut Trio, sistem pembayaran nontunai memberikan kemudahan bagi masyarakat saat bertransaksi sekaligus membantu pemerintah menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib dan terukur.