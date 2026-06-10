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KAI Daop 9 Tutup 11 Perlintasan Liar Setelah Insiden Tiga Kecelakaan Kereta

Rabu, 10 Juni 2026 – 12:07 WIB
KAI Daop 9 Tutup 11 Perlintasan Liar Setelah Insiden Tiga Kecelakaan Kereta - JPNN.com Jatim
Petugas memasang patok penutupan JPL Liar di Petak Bangsalsari - Tanggul, Kabupaten Jember, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Humas KAI Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember menutup 11 perlintasan liar di wilayah Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Probolinggo.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat aspek keselamatan perjalanan kereta api sekaligus mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat saat masa libur sekolah.

Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan penutupan perlintasan liar merupakan bagian dari upaya menekan angka kecelakaan di jalur kereta api.

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"Berdasarkan hasil evaluasi, penyebab utama insiden terjadinya kecelakaan adalah faktor kelalaian dan pelanggaran pengguna jalan yang tidak patuh terhadap rambu-rambu dan aturan keselamatan di perlintasan sebidang," kata Cahyo, Selasa (9/6).

Menurut dia, salah satu langkah preventif yang terus dilakukan adalah mempercepat penutupan perlintasan liar yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun perjalanan kereta api.

Sepanjang tahun 2026, KAI Daop 9 Jember telah menutup 11 perlintasan liar yang teridentifikasi dan penutupan tersebut dilakukan oleh tim teknis KAI guna memastikan perlintasan yang telah ditutup agar tidak kembali digunakan oleh masyarakat.

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"Titik perlintasan liar yang ditutup berada di wilayah Kabupaten Jember sebanyak 3 titik, Kabupaten Banyuwangi 7 titik dan Kabupaten Probolinggo 1 titik," tuturnya.

Cahyo mengatakan langkah itu menjadi bagian dari upaya serius KAI dalam menekan angka kecelakaan di jalur kereta api, karena sepanjang tahun 2026, tercatat telah terjadi 3 kali kejadian temperan di perlintasan sebidang wilayah Daop 9, yakni 2 kejadian temperan terjadi di Kabupaten Probolinggo di perlintasan sebidang petak jalan Probolinggo - Leces dan petak jalan Grati - Bayeman.

Sebanyak 11 perlintasan liar ditutup KAI Daop 9 Jember menyusul masih terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang sepanjang 2026.
Sumber Antara
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TAGS   KAI Daop 9 Jember penutupan perlintasan kereta insiden kecelakaan kereta perlintasan sebidang kecelakaan kereta api

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