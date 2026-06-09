Pemprov Jatim Stop Sementara Tambang di Magetan, Diduga Rusak Mata Air
jatim.jpnn.com, MAGETAN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara aktivitas tambang galian C milik CV Persada Tunggal Abadi di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.
Keputusan itu diambil setelah tim menemukan lokasi tambang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdampak pada sumber mata air di sekitar lokasi.
Penghentian sementara dilakukan usai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur bersama Komisi D DPRD Magetan dan Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan inspeksi lapangan, Selasa (9/6).
Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jawa Timur Joel Jumawati, mengatakan hasil peninjauan menunjukkan lokasi tambang berada sangat dekat dengan aliran sungai dan sumber mata air yang sebagian telah terdampak aktivitas pengerukan.
“Secara teknis lokasi tambang ini dekat aliran sungai termasuk mata air, itu tidak boleh. Maka temuan hari ini akan kami bawa untuk dijadikan bahan evaluasi perizinan bersama instansi terkait,” kata Joel.
Menurutnya, keberadaan tambang di kawasan tersebut berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan sekaligus mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi.
Atas dasar itu, Pemprov Jatim memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan sambil melakukan evaluasi terhadap aspek perizinan dan kondisi lapangan.
“Kami dari pemerintah provinsi akan menghentikan sementara, namun untuk keputusan bahwa lokasi ini layak ditambang atau tidak harus kita kaji lebih lagi,” ujarnya.
Pemprov Jatim menghentikan sementara tambang galian C di Magetan setelah ditemukan berada dekat DAS dan mata air. Izin tambang kini dievaluasi
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