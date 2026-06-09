Pemkot Benahi Kawasan Luar KBS, Drainase hingga Plaza Diperbaiki

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana melakukan perbaikan pada area plaza Patung Sura dan Baya di sisi selatan KBS yang menjadi salah satu pintu masuk utama pengunjung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian, menjelaskan pekerjaan yang dilakukan meliputi pengecatan dinding, perbaikan plaza, pembenahan drainase, pembersihan kawasan, hingga penebangan pohon yang diperlukan.

“Yang kami kerjakan saat ini adalah area luar KBS, bukan area di dalam kebun binatang. Fokusnya di plaza Patung Sura dan Baya serta kawasan penunjangnya,” kata Iman, Selasa (9/6).

Menurutnya, penataan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan area yang menjadi wajah depan KBS. Sejumlah pekerjaan fisik di kawasan tersebut saat ini masih berlangsung.

Sementara itu, perbaikan berskala besar seperti fasad bangunan tidak masuk dalam proyek yang dikerjakan Pemkot Surabaya.

"Pekerjaan tersebut akan ditangani langsung oleh Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS karena merupakan aset milik pengelola kebun binatang," katanya.

Iman menyebut target pengerjaan kawasan plaza sisi selatan dan utara tetap sesuai rencana, yakni enam bulan sejak dimulai pada April 2026.

"Penataan kawasan luar KBS ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan sekitar sekaligus mendukung pengembangan konsep wisata malam atau night zoo yang tengah disiapkan pengelola," pungkasnya. (mcr23/jpnn)