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Wagub Emil Respons Puluhan SPPG di Ponorogo Berhenti Beroperasi Akibat Dana Belum Cair

Selasa, 09 Juni 2026 – 18:00 WIB
Wagub Emil Respons Puluhan SPPG di Ponorogo Berhenti Beroperasi Akibat Dana Belum Cair - JPNN.com Jatim
Ilustrasi makan bergizi gratis (MBG). Foto: Chat GPT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah dilaporkan menghentikan operasional sementara akibat dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum cair melalui virtual account (VA).

Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya 21 SPPG di wilayah tersebut terpaksa menghentikan layanan karena belum menerima pencairan dana program.

Menanggapi kondisi itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan akan meneruskan berbagai temuan di lapangan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera ditindaklanjuti.

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"Kalau masalah pembayaran ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kami selalu meneruskan apa yang kami temukan di lapangan kepada BGN agar bisa segera ditindaklanjuti karena kewenangan sepenuhnya berada di BGN dan masing-masing SPPG," kata Emil di Gedung DPRD Jatim, Selasa (9/6).

Menurut Emil, mekanisme pembayaran program MBG dilakukan langsung ke rekening virtual account masing-masing SPPG.

Dia menjelaskan berdasarkan pengalaman sebelumnya, keterlambatan pencairan dana kerap berkaitan dengan persyaratan administrasi yang masih harus dilengkapi oleh pengelola SPPG.

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"Pembayaran ke virtual account masing-masing. Namun, dari pengalaman yang kami temukan, tidak jarang ada kaitannya dengan persyaratan administrasi yang diminta BGN untuk dilengkapi," ujarnya.

Meski demikian, Emil optimistis persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sebagaimana kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya.

Puluhan SPPG di Ponorogo menghentikan operasional karena dana program MBG melalui virtual account belum cair. Wagub Jatim Emil Dardak akan melapor ke BGN.
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TAGS   mbg dapur SPPG penutupan sppg makan bergizi gratis program mbg Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak Sppg Ponorogo

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