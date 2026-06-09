JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Waspada! Gelombang Setinggi 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jatim

Waspada! Gelombang Setinggi 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jatim

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:32 WIB
Waspada! Gelombang Setinggi 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jatim - JPNN.com Jatim
Ilustrasi cuaca ekstrem. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada 8-11 Juni 2026.

Ketinggian gelombang diprakirakan mencapai 1,25 hingga 4 meter, terutama di wilayah perairan utara dan selatan Jatim.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Sutarno mengatakan gelombang tinggi dipicu oleh angin timuran yang bertiup cukup kencang dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga:

"Gelombang tinggi diakibatkan angin timuran yang kencang dan berlangsung cukup lama. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 knot," kata Sutarno, Senin (8/6).

BMKG memprakirakan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpotensi terjadi di Perairan Masalembo, Bawean bagian utara dan selatan, Tuban, Lamongan, serta Gresik bagian utara.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan utara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kepulauan Sapudi, serta Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan.

Baca Juga:

Sementara itu, gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5-4 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Jawa Timur.

Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut antara lain Perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.

BMKG mengingatkan potensi gelombang tinggi hingga 4 meter di perairan selatan Jawa Timur akibat angin timuran yang kencang.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BMKG gelombang tinggi cuaca jawa timur perairan pacitan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU