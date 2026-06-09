Waspada! Gelombang Setinggi 4 Meter Ancam Perairan Selatan Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - tinggi di sejumlah wilayah perairan Jawa Timur pada 8-11 Juni 2026.

Ketinggian gelombang diprakirakan mencapai 1,25 hingga 4 meter, terutama di wilayah perairan utara dan selatan Jatim.

Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Sutarno mengatakan gelombang tinggi dipicu oleh angin timuran yang bertiup cukup kencang dalam beberapa hari terakhir.

"Gelombang tinggi diakibatkan angin timuran yang kencang dan berlangsung cukup lama. Angin dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 knot," kata Sutarno, Senin (8/6).

BMKG memprakirakan gelombang setinggi 1,25-2,5 meter berpotensi terjadi di Perairan Masalembo, Bawean bagian utara dan selatan, Tuban, Lamongan, serta Gresik bagian utara.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di perairan utara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kepulauan Sapudi, serta Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan.

Sementara itu, gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5-4 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Jawa Timur.

Wilayah yang perlu mewaspadai kondisi tersebut antara lain Perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi.