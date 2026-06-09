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Guru Besar FH Unitomo Tawarkan Konsep Hukum Baru Hadapi Era Bank Digital

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:02 WIB
Guru Besar FH Unitomo Tawarkan Konsep Hukum Baru Hadapi Era Bank Digital - JPNN.com Jatim
Prof Dr Sri Astutik, S.H., M.H. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo), Selasa (9/6). Foto: Humas Unitomo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Transformasi perbankan digital yang berkembang pesat di Indonesia dinilai belum diimbangi dengan regulasi yang adaptif. Akibatnya, konsumen berpotensi menjadi pihak paling rentan menghadapi berbagai risiko di era digital.

Pandangan tersebut disampaikan Prof Dr Sri Astutik, S.H., M.H. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Selasa (9/6).

Dalam orasi ilmiahnya berjudul Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan dalam Arus Inovasi dan Transformasi Bank Digital, Sri Astutik menegaskan perlunya rekonstruksi regulasi perbankan nasional agar mampu mengimbangi laju perkembangan teknologi finansial.

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"Transformasi digital bukan sekadar mengubah penggunaan kertas menjadi aplikasi mobile, melainkan sebuah revolusi model bisnis, budaya kerja, dan interaksi bank dengan ekosistem ekonomi," ujar Sri.

Menurut dia, pertumbuhan layanan bank digital yang didominasi generasi muda harus dibarengi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Sri mencontohkan layanan bank digital yang penggunanya didominasi Generasi Z dan Milenial. Namun, perkembangan tersebut dinilai belum diikuti dengan kehadiran regulasi yang responsif terhadap berbagai risiko baru.

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Dia mengingatkan konsumen saat ini menghadapi ancaman kejahatan siber, kebocoran data pribadi, hingga sengketa transaksi elektronik yang semakin kompleks.

"Regulasi kita sering kali tertinggal sehingga memicu kekosongan hukum, tumpang tindih aturan, dan ketidakharmonisan kewenangan antar lembaga," katanya.

Sri Astutik menawarkan konsep Law as a Service untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah pesatnya transformasi perbankan digital.
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TAGS   Guru Besar Unitomo bahaya bank digital law as a service perlindungan konsumen kejahatan siber Kebocoran Data Pribadi Sri Astutik

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