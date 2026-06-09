Panik Seusai Tabrak Gerbang Parkir, SUV Terjun ke Sungai Kalidami Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah mobil SUV bernomor polisi L 1697 AEX terjung ke Sungai Kalidami di kawasan Jalan Raya Menur, Surabaya, Selasa (9/6) siang.

Sebelum tercebur ke sungai, kendaraan yang dikemudikan seorang perempuan dan membawa seorang anak perempuan sebagai penumpang itu sempat menabrak gerbang parkir serta pembatas jembatan.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pengemudi dan anaknya berhasil menyelamatkan diri meski mengalami syok dan luka lecet ringan.

Warga yang melihat insiden itu langsung melaporkan ke 112 agar mendapat bantuan evakuasi.

Tak berselang lama, petugas tiba dan melihat kendaraan sudah berada dalam posisi terbalik di dasar sungai.

Kepala Pos Damkar Rayon Menur Surabaya Gonggo Kuswantoro, mengatakan berdasarkan keterangan pengemudi, kecelakaan diduga dipicu kepanikan setelah tabrakan pertama terjadi.

"Dari keterangan pengemudi, yang bersangkutan panik setelah menabrak gerbang parkir sehingga kendaraan tidak terkendali," ujar Gonggo.

Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena akses jalan menuju lokasi cukup sempit. Petugas harus berhati-hati saat mengoperasikan crane untuk mengangkat kendaraan dari dalam sungai.