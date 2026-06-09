Pengemudi Diduga Mabuk, Honda Brio Terjun dari Viaduk Gubeng Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil Honda Brio bernomor polisi L 1184 ADT terjun dari Viaduk Gubeng Surabaya ke Jalan Gubeng Pojok, Selasa (9/6) sekitar pukul 01.28 WIB.

Mobil tersebut dikemudikan oleh Jonathan S (36) warga Kalijudan Indah dan mengangkut satu penumpang pria dan perempuan.

Kabid DPKP Kota Surabaya M Rokhim menjelaskan kejadian itu bermula saat pengemudi mobil dengan indikasi dalam pengaruh alkohol melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat ke timur tepat di Viaduk Gubeng.

"Mobil hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan hingga rusak yang mengakibatkan mobil terjun ke bawah di area taman bawah jembatan," kata Rokhim.

Akibat kejadian itu, seluruh penumpang dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan. Sementara pengemudi hanya mengalami syok.

Rokhim menjelaskan DPKP menerjukan satu unit HDR team rescue untuk mengembalikan mobil dalam kondisi semula.

Seusai proses evakuasi, kendaraan selanjutnya diderek oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan diamankan Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

"Selanjutnya untuk mobil menunggu derek dishub karena mobil akan dibawa ke lakalantas daerah satelit. Evakuasi tuntas pukul 02.42 WIB," pungkasnya. (mcr23/jpnn)