Kejar Akreditasi Unggul, IIK Bhakta Targetkan 11 Program Studi Raih Predikat Tertinggi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata (IIK Bhakta) mencatatkan diri sebagai institut kesehatan dengan jumlah program studi terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) semester ganjil per Desember 2025, IIK Bhakta memiliki 25 program studi yang mencakup jenjang vokasi, sarjana, profesi, hingga magister.

Tak hanya itu, kampus yang berpusat di Kediri tersebut juga telah mengantongi Akreditasi Unggul dari BAN-PT dan masuk dalam kelompok 4 persen perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

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Hingga saat ini, IIK Bhakta telah meluluskan lebih dari 18.500 alumni yang berkiprah di berbagai sektor kesehatan, baik di dalam maupun luar negeri.

Mayoritas lulusan juga memiliki waktu tunggu kerja yang relatif singkat, yakni kurang dari enam bulan setelah menyelesaikan pendidikan.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, IIK Bhakta terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana melalui pembangunan Gedung Cipto Utomo serta gedung baru Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) IIK Bhakta.

Gedung Cipto Utomo yang terdiri atas empat lantai disiapkan untuk menunjang kegiatan akademik dan layanan mahasiswa dengan fasilitas yang lebih modern.

Sementara itu, gedung RSGM IIK Bhakta juga dibangun empat lantai dan dilengkapi berbagai layanan kesehatan, mulai dari instalasi gawat darurat (IGD) 24 jam, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, layanan radiologi, laboratorium klinik, hingga farmasi.