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Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Cerah Berangin di Seluruh Kawasan

Selasa, 09 Juni 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Malam Cerah Berangin di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (9/6) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

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Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

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Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Cerah hingga berangin selama seharian di sejumlah kawasan.
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