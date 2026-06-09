BEM Unair Beberkan Alasan Minta Program MBG Dihentikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) mengungkap alasan di balik tuntutan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuarakan melalui petisi daring.

Menurut mereka, program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu menyimpan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Presiden BEM Unair Rizqi Senja mengatakan pihaknya sejak awal memang menolak pelaksanaan MBG. Sikap tersebut diperkuat oleh berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di Badan Gizi Nasional (BGN).

“Nah, sebetulnya pada dasarnya kemarin itu terjadi gonjang-ganjing di negeri ini. Pada akhirnya Kepala BGN dicopot dan ada kantor BGN yang digeledah. Ini sebuah indikasi yang cukup sentral untuk diperhatikan,” kata Rizqi, Senin (8/6).

Menurutnya, pencopotan Kepala BGN menjadi titik penting yang memperkuat dugaan adanya masalah dalam program MBG.

“Itu menjadi indikasi yang cukup sentral untuk pada akhirnya kita bisa menganggap bahwa MBG memang bermasalah,” ujarnya.

Selain itu, BEM Unair menilai pelaksanaan MBG di lapangan belum berjalan optimal. Mereka juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut.

“Banyak sekali implementasi di lapangan yang memang MBG itu tidak sesuai, kemudian ada pembengkakan anggaran, menyerap APBN, dan lain sebagainya. Pengadaan barang dan jasa juga ternyata banyak sekali yang menjadi sorotan,” ucap Rizqi.