Pemancing yang Tenggelam di Kali Lamong Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pemancing yang dilaporkan tenggelam di Kali Lamong, perbatasan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, akhirnya ditemukan pada Selasa (9/6) pagi.

Korban bernama Lukman Hakim (23) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 131 meter dari lokasi awal dilaporkan tenggelam pada Senin (8/6).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi penemuan korban diperoleh setelah warga melaporkan adanya sesosok jenazah yang mengapung di lokasi pencarian.

Ciri-ciri pakaian yang dikenakan jenazah sesuai dengan yang terakhir dipakai korban sebelum tenggelam.

"Sekitar pukul 05.30 WIB tim SAR gabungan mengevakuasi korban di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya keluarga meminta agar korban langsung dibawa ke rumah duka," kata Nanang.

Proses pencarian melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, antara lain Basarnas melalui Kantor SAR Surabaya, BPBD Kota Surabaya, BPBD Kabupaten Gresik, Babinsa, Polsek Benowo, PMI, Polairud Gresik, Dinas Sosial, relawan, serta warga sekitar.

Sejak hari pertama pencarian, tim SAR mengerahkan penyelam dan melakukan penyisiran permukaan air di area pencarian sepanjang sekitar satu kilometer.

Tim juga melakukan manuver menggunakan perahu karet untuk menciptakan gelombang yang diharapkan dapat mengangkat tubuh korban dari dasar sungai ke permukaan.