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Pemancing yang Tenggelam di Kali Lamong Ditemukan Meninggal

Selasa, 09 Juni 2026 – 10:35 WIB
Pemancing yang Tenggelam di Kali Lamong Ditemukan Meninggal - JPNN.com Jatim
Pemancing yang tenggelam di Kali Lamong perbatasan Gresik dan Surabaya ditemukan meninggal dunia setelah pencarian tim SAR gabungan, Selasa (9/6). Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pemancing yang dilaporkan tenggelam di Kali Lamong, perbatasan Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, akhirnya ditemukan pada Selasa (9/6) pagi.

Korban bernama Lukman Hakim (23) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 131 meter dari lokasi awal dilaporkan tenggelam pada Senin (8/6).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya Nanang Sigit mengatakan informasi penemuan korban diperoleh setelah warga melaporkan adanya sesosok jenazah yang mengapung di lokasi pencarian.

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Ciri-ciri pakaian yang dikenakan jenazah sesuai dengan yang terakhir dipakai korban sebelum tenggelam.

"Sekitar pukul 05.30 WIB tim SAR gabungan mengevakuasi korban di lokasi yang dimaksud. Selanjutnya keluarga meminta agar korban langsung dibawa ke rumah duka," kata Nanang.

Proses pencarian melibatkan berbagai unsur SAR gabungan, antara lain Basarnas melalui Kantor SAR Surabaya, BPBD Kota Surabaya, BPBD Kabupaten Gresik, Babinsa, Polsek Benowo, PMI, Polairud Gresik, Dinas Sosial, relawan, serta warga sekitar.

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Sejak hari pertama pencarian, tim SAR mengerahkan penyelam dan melakukan penyisiran permukaan air di area pencarian sepanjang sekitar satu kilometer.

Tim juga melakukan manuver menggunakan perahu karet untuk menciptakan gelombang yang diharapkan dapat mengangkat tubuh korban dari dasar sungai ke permukaan.

Pemancing yang tenggelam di Kali Lamong perbatasan Gresik dan Surabaya akhirnya ditemukan meninggal dunia setelah pencarian tim SAR gabungan.
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TAGS   pemancing tenggelam pasar surabaya pemancing tewas tenggelam Sungai Kali Lamong pencarian warga tenggelam

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