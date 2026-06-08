Klaim Kesehatan Tembus Rp554,3 Miliar, Generali Perkuat Kampanye Hidup Sehat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia memberikan perlindungan kepada 3.000 peserta ajang Suroboyo 10K yang digelar di Surabaya sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan.

Dalam ajang yang berlangsung di kawasan Balai Kota Surabaya itu, Generali bertindak sebagai official insurance partner dengan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kecelakaan, termasuk risiko yang berkaitan langsung dengan olahraga lari selama perlombaan berlangsung.

Sebanyak 3.000 pelari yang mengikuti dua kategori, yakni 10K National Man Woman dan 10K Master Man Woman, mendapatkan perlindungan asuransi selama acara berlangsung.

President Director dan CEO Generali Indonesia, Rebecca Tan, mengatakan dukungan terhadap Suroboyo 10K merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat sebagai langkah preventif menghadapi berbagai risiko penyakit.

"Dukungan kami pada ajang Suroboyo 10K merupakan bagian dari komitmen Generali Indonesia untuk terus mengajak masyarakat berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan melalui gaya hidup sehat," ujar Rebecca dalam keterangannya.

Menurut dia, olahraga menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah meningkatnya risiko berbagai penyakit yang kini mulai menyerang kelompok usia lebih muda.

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Suroboyo 10K menjadi ajang lari kedua yang didukung Generali Indonesia pada tahun ini setelah sebelumnya terlibat dalam penyelenggaraan Bandoeng 10K.

Ajang tersebut merupakan bagian dari rangkaian The Ultimate 10K Series yang juga akan digelar di Tangerang dan Semarang.