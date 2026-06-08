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Pencarian Lukman Hakim di Kali Lamong Belum Berhasil, Tim SAR Lanjut Besok

Senin, 08 Juni 2026 – 21:30 WIB
Pencarian Lukman Hakim di Kali Lamong Belum Berhasil, Tim SAR Lanjut Besok - JPNN.com Jatim
Lukman Hakim yang tenggelam saat memancing di Sungai Kali Lamong belum ditemukan. Tim SAR akan memperluas pencarian hingga 1 kilometer pada Selasa, (9/6) besok. Foto: SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pencarian Lukman Hakim, warga Surabaya yang tenggelam saat memancing di Sungai Kali Lamong, Gresik, Senin (8/6) belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan, Selasa (9/6) besok.

Komandan tim rescue Kantor SAR Surabaya Imam Sumaji menjelaskan pencarian dilakukan dengan melakukan penyisiran sungai menggunakan perahu karet Basarnas, BPBD Kota Surabaya dan BPBD Gresik.

Perahu karet juga melakukan manuver dengan tujuan membuat gelombang air untuk mengangkat korban yang dicurigai berada di dasar sungai.

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“Tiga perahu karet dikerahkan untuk melakukan pencarian 300 meter ke arah hulu dan 700 meter ke arah hilir” jelasnya.

Selain itu, pencarian juga dilakukan dengan penyelaman yang dibagi menjadi tiga shorty dengan jumlah penyelam sebanyak enam orang personil dari BPBD Kota Surabaya.

"Penyelam menemui sedikit kesulitan karena kecepatan arus bawah kencang yakni sekitar 4 knot," katanya.

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Namun, upaya itu belum membuahkan hasil hingga pukul 17.00 WIB sehingga pencarian dilanjutkan keesokan harinya.

"Pencarian akan dilanjutkan pada besok Selasa (9/6) pagi dengan perluasan area penyisiran hingga satu kilometer menggunakan perahu karet, melakukan manouver di beberapa titik sungai, dan penyelaman," katanya.

Lukman Hakim yang tenggelam saat memancing di Sungai Kali Lamong belum ditemukan. Tim SAR akan memperluas pencarian hingga 1 kilometer pada Selasa
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TAGS   Sungai Kali Lamong Lukman Hakim tenggelam warga surabaya tenggelam pencarian warga tenggelam

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